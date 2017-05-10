За минувшие пятеро суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие пятеро суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.



5 мая примерно в 11 часов 50 минут в Мурманске на улице Челюскинцев водитель, управляя автомобилем «Хендай» при повороте налево допустил наезд 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.



5 мая около 17 часов 20 минут в Мурманске во дворе дома по улице Орликовой водитель, управляя автомобилем «Рено» при движении задним ходом допустил наезд на 52-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.



6 мая примерно в 21 час 25 минут на 1531 км автодороги «Р21 Кола» водитель, управляя автомобилем «БМВ 530» при обгоне автомобиля «Тойота», в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» и «Тойота». В результате происшествия водители автомобилей «Лада Калина» и «БМВ» обслужены амбулаторно, 3 пассажира автомобиля «БМВ» госпитализированы.



7 мая около 5 часов 11 минут в Мурманске на улице Полярные Зори водитель, управляя автомобилем «Ниссан» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение со стоящим автомобилем «ВАЗ», который находился на полосе встречного движения. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» обслужен амбулаторно.



7 мая примерно в 18 часов 55 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель, управляя автомобилем «Хендай» при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на шестерых пешеходов, которые ожидали на тротуаре разрешающий сигнал светофора, чтобы перейти проезжую часть. Водитель с места ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. В результате происшествия двое взрослых пешеходов-мужчина, 1926 и женщина 1982 годов рождения госпитализированы, также четверо пешеходов, в том числе несовершеннолетний 2016 года рождения обслужены амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1871 нарушение Правил дорожного движения.



109 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 43 водителя.



Выявлено 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 434 нарушения ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 169 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



