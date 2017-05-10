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10.05.2017 17:20

В Кандалакше Мурманской области к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма подключились Серебряные волонтеры

В Кандалакше к  профилактике  детского травматизма на дорогах и во дворах города подключились Серебряные волонтеры – жители города, обслуживаемые в Кандалакшском комплексном центре социального обслуживания населения.
В текущем году совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» Серебряные волонтеры создали программу игровых обучающих занятий для детей и подростков «Бабушкин наказ о дорогах и о нас».

Занятия представляют собой ряд определенных ситуаций, которые могут возникнуть на улицах города у маленьких и взрослых пешеходов.

Первое игровое занятие прошло в Кандалакшском отделении для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Актовый зал отделения благодаря стараниям волонтеров превратился в «улицу» с «проезжей частью», на которой находится пешеходный переход, светофор, дорожные знаки.

Воспитанники отделения в качестве пешеходов и водителей приняли участие в сценках «Наши друзья – светофор и зебра», «Дорога – не игрушка!», «Внимание на дорогах».

При «переходе» дороги ребята допустили ошибки, которые дети вместе с пожилыми гражданами и представителем Госавтоинспекции разобрали и нашли правильный вариант. Заключительным стало занятие «Безопасность передвижения – взаимопомощь и взаимоуважение», где юные пешеходы смогли проявить свое уважение и заботу к пожилым людям, а люди пожилого возраста почувствовали себя востребованными старшими наставниками для этих малышей. Взрослые и дети, взявшись за руки, парами, помогали друг другу перейти через «проезжую часть».

После завершения мероприятия ребята поблагодарили своих старших друзей и пригласили их в гости еще раз.

Стоит отметить, что подобные занятия планируется проводить для воспитанников отделения ежемесячно. Серебряные волонтеры решили, что после первого успешного опыта программе «Бабушкин наказ о дорогах и о нас» необходимо дать зеленый свет.
 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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