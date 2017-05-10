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10.05.2017 15:20

Сотрудники УМВД России по Мурманской области заняли одно из призовых мест в праздничной эстафете

В День Победы в городе-герое Мурманске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая памяти Героя Советского Союза Анатолия Фёдоровича Бредова. Почтить память героя Великой Отечественной Войны и показать свои спортивные достижения вышли и сотрудники УМВД России по Мурманской области.

Эстафета по улицам города-героя Мурманска проходила в 57-й раз. В состав сборной команды Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» были включены полицейские Евгений Мартыненко, Яна Кондрашкина, Татьяна Маркелова, сотрудники ОБ ППС УМВД России по г.Мурманску.  Полицейские достойно преодолели свои этапы соревнования. В нем также приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, студенты профессиональных колледжей и институтов и коллективы физической культуры и спорта.

По итогам спортивной борьбы сборная команда МРО ОГО ВФСО «Динамо» заняла 2 место, уступив сборной команде города Мурманска «ЗОЖ-здоровый образ жизни».

Все призёры соревнований были удостоены кубком и медалями организаторов соревнований.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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