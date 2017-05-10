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10.05.2017 16:40

В школах при колониях говорили о событиях Великой Отечественной войны

С  5 по 10 мая в  школах при колониях уголовно-исполнительной системы региона проходила Неделя Памяти. Учителя  организовали для обучающихся ряд познавательных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы.
В рамках Недели Памяти в школе при ИК-18 провели урок Памяти, на котором ученики читали стихи фронтовых писателей и воспоминания очевидцев военных действий, а также смотрели  фильм о родственниках учителей и учеников школы - участниках войны, подготовленный самими педагогами совместно с группой учащихся.
В филиале школы при ИК-17 состоялись внеклассные мероприятия, на которых говорили о судьбах и подвигах великих полководцев Великой Отечественной, о параде Победы 1945 года и о современной общенародной акции «Бессмертный полк». Отдельное занятие было посвящено героической защите Советского Заполярья.
Осуждённые также участвовали в интерактивной викторине, посвящённой событиям Великой Отечественной войны «Дорогами мужества». Надо сказать, что викторина проводилась не спонтанно: обучающиеся длительный период готовились к интеллектуальному соревнованию, изучая факты истории на уроках и внеклассных мероприятиях под руководством преподавателей школы.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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