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10.05.2017 16:20

Мурманский областной театр кукол завершил показ спектакля «Горькая память войны», который в этом году посмотрели 3358 человек

Мурманский областной театр кукол в преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершил показ  спектакля «Горькая память войны» (режиссер-постановщик: народная артистка РФ Тамара Волынкина).
«Горькую память войны» посмотрели 3358 жителей Мурманска и области! Артисты театра кукол посетили Заполярный, Никель, Апатиты, Африканду, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Кандалакшу! В области спектакль увидели больше 2000 человек! В городе Мурманске – 1358! Восторженные отзывы, слезы и море эмоций! Спектакль никого не оставил равнодушным!
Театр считает своим долгом обращаться к теме прошедшей войны и Великой Победы. Поэтому в репертуаре красной нитью проходит спектакль «Горькая память войны», к которому у молодых актеров особое трепетное отношение.
Когда «Горькую память войны» смотрели ученики школ и гимназий Мурманска, реплики невнимательных зрителей очень быстро сменялись безмолвной тишиной. Школьники смотрели на минувшую войну глазами детей, переживших эту войну. Воспоминания о бомбежках, оккупации, голоде, расстрелах и смерти они слушали, затаив дыхание, и еле сдерживая слезы.
Во время Великой Отечественной войны погибли сотни тысяч детей. Будем помнить о них, и нашу память будем передавать от поколения к поколению.

/Мурманский областной театр кукол/
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