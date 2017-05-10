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10.05.2017 16:00

Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в тренинг-семинаре

22 мая в 14.00 в ДК железнодорожников (г. Мурманск, ул. Октябрьская, 13, III этаж) состоится тренинг-семинар для действующих предпринимателей «Увеличение продаж».

Среди обсуждаемых вопросов: Типологические и психологические особенности клиента. Стратегии поведения и создание доверия с любым типом клиентов. Основные мотивы и потребности, склоняющие к покупке. Техники коммуникации, направленные на выявление потребностей клиентов. Правила эффективной презентации товара и услуги. Алгоритм работы с возражениями клиентов. Переговоры о цене и др.

Участники семинара получат навыки построения эффективных коммуникаций, проведения презентаций своих товаров и услуг, увеличения конверсии и среднего чека, научатся правильно выявлять потребности и работать с возражениями клиентов.

Мероприятие состоится в рамках ежегодных Дней предпринимательства Мурманской области, организатором выступает региональное министерство развития промышленности и предпринимательства.

Заявки принимаются по телефону: (8152) 47-30-47 или по электронной почте: nlp-pilot@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, место работы или учебы.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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