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10.05.2017 15:40

Учащиеся кадетских классов имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области приняли участие в «Вахте памяти»

Учащиеся 10 и 11 кадетских классов имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области МБОУ Лицей №2 города Мурманска приняли участие в «Вахте памяти» у Мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Собравшиеся у мемориала ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники и студенты, представители силовых структур и общественных организаций почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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