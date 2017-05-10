Учащиеся кадетских классов имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области приняли участие в «Вахте памяти»

Учащиеся 10 и 11 кадетских классов имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области МБОУ Лицей №2 города Мурманска приняли участие в «Вахте памяти» у Мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».



Собравшиеся у мемориала ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники и студенты, представители силовых структур и общественных организаций почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/