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10.05.2017 17:00

V Малая научная конференция «Я - исследователь» в столице Заполярья

11 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 часов Координационный центр Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области проводит V Малую научную конференцию «Я - исследователь» (далее – Конференция).
Формат Конференции предполагает представление и защиту научных работ молодыми исследователями по 4 научным направлениям.
В этом году в Конференции примут участие не только юные исследователи, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе дистанционного обучения детей «Я – исследователь», но и другие участники, впервые прошедшие конкурсный отбор.  
В результате Конференции определятся призеры и победители по каждому из направлений. Лучшие работы могут быть рекомендованы жюри к   участию в конкурсных отборах на научно-исследовательские выставки и соревнования, которые пройдут в ноябре 2017 года.

Место проведения Конференции: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», г. Мурманск пр. Героев-североморцев, д. 2, 2 этаж

Желательное время прибытия: 14.30 – начало награждения. Интервью с 2 участниками (по техническому, гуманитарному или естественно-научному направлению), с директором и/или руководителем РКЦ по РОД.



ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"
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