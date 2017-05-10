V Малая научная конференция «Я - исследователь» в столице Заполярья

11 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 часов Координационный центр Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области проводит V Малую научную конференцию «Я - исследователь» (далее – Конференция).

Формат Конференции предполагает представление и защиту научных работ молодыми исследователями по 4 научным направлениям.

В этом году в Конференции примут участие не только юные исследователи, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе дистанционного обучения детей «Я – исследователь», но и другие участники, впервые прошедшие конкурсный отбор.

В результате Конференции определятся призеры и победители по каждому из направлений. Лучшие работы могут быть рекомендованы жюри к участию в конкурсных отборах на научно-исследовательские выставки и соревнования, которые пройдут в ноябре 2017 года.



Место проведения Конференции: ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», г. Мурманск пр. Героев-североморцев, д. 2, 2 этаж



Желательное время прибытия: 14.30 – начало награждения. Интервью с 2 участниками (по техническому, гуманитарному или естественно-научному направлению), с директором и/или руководителем РКЦ по РОД.







ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"