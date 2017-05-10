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10.05.2017 12:40

Мурманские кадеты заняли 1 место по итогам конкурсного Сбора обучающихся кадетских классов и военно-патриотических объединений общеобразовательных учреждений города Мурманска «Долг. Честь. Достоинство»

В целях повышение качества и эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся, развития высокой социальной активности и гражданской ответственности, расширения литературно – художественного кругозора школьников, организован городской Сбор обучающихся кадетских классов и военно-патриотических объединений общеобразовательных учреждений города Мурманска  «Долг. Честь. Достоинство».

Каждая команда в творческой форме представляла на конкурс отчет о проведении в общеобразовательном учреждении мероприятий, посвященных Дню воинской славы России. По итогам двух конкурсов: «Дни воинской славы России и памятные даты России» и «Виртуальная экскурсия по местам боевой Славы России», команда учащихся 10 «а» кадетского класса имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области МБОУ Лицей №2 города Мурманска заняла почетное первое место.

 Следственное управление выражает благодарность педагогам, подготовившим команду десятиклассников и поздравляет ребят с их достижением! Желаем вам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и удачи во всем!

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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