В министерство здравоохранения Мурманской области уже поступило 58 заявлений на целевое обучение в медицинских вузах

В первые 10 дней целевой кампании 2017 года в министерство здравоохранении Мурманской области поступило 58 заявлений от выпускников 2017 года. Наибольшей популярностью пользуется Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. На заключение договора о целевом обучении в этом вузе поступило уже 16 заявлений: 11 на лечебное дело и 6 на стоматологию. На целевые места в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова поступило 13 заявлений: 8 на лечебное дело и 5 на стоматологию. В Петрозаводский и Архангельский вузы пока подано по 12 заявлений. При этом в Северный государственный медицинский университет на лечебное дело подано 3 заявления, на стоматологию – 8, на педиатрию – 1； в Петрозаводский государственный университет на лечебное дело – 11, на педиатрию – 1.



В Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет пока есть только 1 заявление, в Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию – 3 заявления.



Одному выпускнику, представившему сведения об успеваемости с оценками «3» по профильным предметам, в заключении договора о целевом обучении было отказано.





/ Министерство здравоохранения Мурманской области /