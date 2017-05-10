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10.05.2017 12:20

В министерство здравоохранения Мурманской области уже поступило 58 заявлений на целевое обучение в медицинских вузах

В первые 10 дней целевой кампании 2017 года в министерство здравоохранении Мурманской области поступило 58 заявлений от выпускников 2017 года. Наибольшей популярностью пользуется Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. На заключение договора о целевом обучении в этом вузе поступило уже 16 заявлений: 11 на лечебное дело и 6 на стоматологию. На целевые места в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова поступило 13 заявлений: 8 на лечебное дело и 5 на стоматологию. В Петрозаводский и Архангельский вузы пока подано по 12 заявлений. При этом в Северный государственный медицинский университет на лечебное дело подано 3 заявления, на стоматологию – 8, на педиатрию – 1； в Петрозаводский государственный университет на лечебное дело – 11, на педиатрию – 1.

В Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет пока есть только 1 заявление, в Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию – 3 заявления.
 
Одному выпускнику, представившему сведения об успеваемости с оценками «3» по профильным предметам, в заключении договора о целевом обучении было отказано.


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