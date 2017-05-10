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10.05.2017 14:20

"Мировые хиты в современных ритмах". Выступление гитариста Никиты Болдырева в Музыкальной гостиной областной филармонии

14 мая в 17 часов в Музыкальной гостиной филармонии с программой "Мировые хиты в современных ритмах" впервые выступит молодой, но уже известный гитарист Никита Болдырев - лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Никита побеждал  как в классической, так и в джазовой номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество музыканта. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать как  "джаз в классической гитаре" и "фингерстайл". Также Никита Болдырев активно сотрудничает с композиторами Геннадием Гладковым и Вячеславом Осьмининым. Прозвучат известные композиции Г.Манчини, Джо Пасса,П.Дезмонда, В. Янга, а также собственные сочинения музыканта.

/Мурманская областная филармония/
 
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