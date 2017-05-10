"Мировые хиты в современных ритмах". Выступление гитариста Никиты Болдырева в Музыкальной гостиной областной филармонии

14 мая в 17 часов в Музыкальной гостиной филармонии с программой "Мировые хиты в современных ритмах" впервые выступит молодой, но уже известный гитарист Никита Болдырев - лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Никита побеждал как в классической, так и в джазовой номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество музыканта. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать как "джаз в классической гитаре" и "фингерстайл". Также Никита Болдырев активно сотрудничает с композиторами Геннадием Гладковым и Вячеславом Осьмининым. Прозвучат известные композиции Г.Манчини, Джо Пасса,П.Дезмонда, В. Янга, а также собственные сочинения музыканта.

/Мурманская областная филармония/







