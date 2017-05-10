В Мурманске предъявлено обвинение членам организованной группы, совершившим разбойное нападение на почтальона

11 февраля 2017 года в полицию Мурманска поступило сообщение о том, что на сотрудницу почты совершено разбойное нападение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску были установлены по горячим следам и спустя непродолжительное время при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержаны трое жителей Мурманска.



По факту следователем ленинского отдела полиции было возбуждено уголовное дело, подозреваемые были заключены под стражу.



В ходе следствия установлено, что безработный, ранее неоднократно судимый житель Мурманска 1970 года рождения в декабре 2016 года создал организованную группу с целью осуществления корыстных и корыстно-насильственных преступлений. В состав группы, кроме ее организатора, вошли еще двое участников – безработные, ранее неоднократно судимые житель Мурманска 1979 года рождения и мурманчанин 1990 года рождения. В группе было четкое распределение ролей, каждое преступление тщательно планировалось.



Следователем установлено, что 28 декабря 2016 года члены группы совершили разбойное нападение на пункт приема лома металла по улице Домостроительной. Злоумышленники, ударив охранника пункта по голове и предплечью металлической трубой, похитили из сейфа организации более 43 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.



9 февраля 2017 года члены группы, действуя по заранее разработанному плану, проникли в квартиру пенсионерки, представившись сотрудниками полиции. Введя в заблуждение жительницу Мурманска, под предлогом проверки паспорта они похитили вложенные в паспорт принадлежащие ей денежные средства.



11 февраля после нападения на почтальона злоумышленники были задержаны полицейскими. Следствием установлено, что члены группы, действуя по заранее разработанному плану, установили наблюдение за отделением почты. Увидев сотрудницу почты, разносившую пенсию, они проследовали за ней в подъезд дома 19 по улице Героев-североморцев, где напали на нее, ударив женщину несколько раз по голове заранее приготовленным молотком, вырвали сумку с денежными средствами и скрылись с места преступления.



В настоящее время организатору и участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Обвинительное заключение, утвержденное прокурором Ленинского округа Мурманска, направлено в суд для рассмотрения по существу. За разбойное нападение в составе организованной группы судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 15 лет. За кражу с проникновением в жилище в составе организованной группы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.







Пресс-служба УМВД России по Мурманской области