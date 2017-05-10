С 12 мая в лесах Мурманской области начинается пожароопасный сезон

Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и экологии Мурманской области Э.В. Макаровой.

Правилами пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона запрещается разводить костры в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.

Также постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.



Напомним, в 2016 году на территории Мурманской области произошло 39 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем составила более 300 гектар.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В связи с пожарами в населенных пунктах, произошедшими в текущем году от сжигания мусора на территориях населенных пунктах, рекомендуем отказаться от применения огня.



Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает в круглосуточном режиме. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях в области лесного законодательства можно по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок по России бесплатный.





/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/