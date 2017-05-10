Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в семинаре о применении специальных налоговых режимов

11 мая в 16.00 на многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж) состоится семинар для предпринимателей «Применение специальных налоговых режимов – выгоды и особенности».
В программе семинара:
1. Какие бывают системы налогообложения.
2. Как бизнесмену выбрать удобную систему налогообложения.
3. Можно ли совмещать УСН с ОСН, ЕНВД, иными системами налогообложения организациям и ИП.
4. Какие налоги и страховые взносы нужно платить при УСН организациям и ИП.
5. Как платить другие налоги при УСН.
6. ЕНВД.
7. Как платить другие налоги при ЕНВД.
8. Ведение учета при УСН организациями и индивидуальными предпринимателями.
Мероприятие состоится в рамках ежегодных Дней предпринимательства Мурманской области, организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Регистрация участников на сайте центра.
/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /