Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в семинаре о применении специальных налоговых режимов

11 мая в 16.00 на многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж) состоится семинар для предпринимателей «Применение специальных налоговых режимов – выгоды и особенности».



В программе семинара:



1. Какие бывают системы налогообложения.



2. Как бизнесмену выбрать удобную систему налогообложения.



3. Можно ли совмещать УСН с ОСН, ЕНВД, иными системами налогообложения организациям и ИП.



4. Какие налоги и страховые взносы нужно платить при УСН организациям и ИП.



5. Как платить другие налоги при УСН.



6. ЕНВД.



7. Как платить другие налоги при ЕНВД.



8. Ведение учета при УСН организациями и индивидуальными предпринимателями.



Мероприятие состоится в рамках ежегодных Дней предпринимательства Мурманской области, организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Регистрация участников на сайте центра.





/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /