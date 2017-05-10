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10.05.2017 15:00

В Мурманском областном драматическом театре состоится показ гастрольного спектакля «На струнах дождя»

11 и 12 мая в 19.00 на сцене областного драматического театра (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится показ гастрольного спектакля «На струнах дождя», г. Москва.

«На струнах дождя» – интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.

За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены - квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки.

Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки, но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг раздается звонок… Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.

В ролях: народная артистка России Ирина Муравьева, артисты: Анна Терехова и Леонид Бичевин.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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