В Мурманском областном драматическом театре состоится показ гастрольного спектакля «На струнах дождя»

11 и 12 мая в 19.00 на сцене областного драматического театра (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится показ гастрольного спектакля «На струнах дождя», г. Москва.



«На струнах дождя» – интригующая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя.



За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены - квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки.



Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки, но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг раздается звонок… Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.



В ролях: народная артистка России Ирина Муравьева, артисты: Анна Терехова и Леонид Бичевин.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /