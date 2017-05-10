Плановые отключения в Мурманске 10 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 мая.







ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:



09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 10



ул. Шабалина, 55



09.00 – 14.00 ул. Копытова, 28, 29, 30



проезд Связи, 30



ул. Старостина, 11 (корп. 1,2), 13 (корп. 1,2)



09.00 – 15.00 ул. Кошевого, 6 (корп. 1,2)



09.00 – 16.00 ул. Орликовой, 7, 41



ул. Ломоносова, 2







ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Жуковского, 5, 7, 11



ул. Нахимова, 8, 10







О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





Администрация города Мурманска