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10.05.2017 12:00

Плановые отключения в Мурманске 10 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 мая.

 

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 10

ул. Шабалина, 55

09.00 – 14.00 ул. Копытова, 28, 29, 30

проезд Связи, 30

ул. Старостина, 11 (корп. 1,2), 13 (корп. 1,2)

09.00 – 15.00 ул. Кошевого, 6 (корп. 1,2)

09.00 – 16.00 ул. Орликовой, 7, 41

ул. Ломоносова, 2

 

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Жуковского, 5, 7, 11

ул. Нахимова, 8, 10

 

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


Администрация города Мурманска
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