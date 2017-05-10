Плановые отключения в Мурманске 10 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 10
ул. Шабалина, 55
09.00 – 14.00 ул. Копытова, 28, 29, 30
проезд Связи, 30
ул. Старостина, 11 (корп. 1,2), 13 (корп. 1,2)
09.00 – 15.00 ул. Кошевого, 6 (корп. 1,2)
09.00 – 16.00 ул. Орликовой, 7, 41
ул. Ломоносова, 2
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Жуковского, 5, 7, 11
ул. Нахимова, 8, 10
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация города Мурманска