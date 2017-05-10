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10.05.2017 11:40

В Мурманской области владельцы животных прошли анкетирование о доступности качества предоставляемых услуг, а также об эффективности мер борьбы с коррупцией

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» в целях повышения качества оказания ветеринарных услуг уже 3 год проводит изучение мнения владельцев животных о доступности качества предоставляемых услуг, а также об эффективности мер борьбы с коррупцией.

 Одним из методов изучения является анкетирование. Изучение мнения владельцев животных продолжается и 2017 году. В мае подведены итоги за 1 квартал 2017 года. За этот период проведен опрос 195 посетителей лечебных кабинетов.                    

Владельцам животных было предложено 5 основных стандартных вопросов:

-   как Вы оцениваете отношение персонала в кабинете приема животных;
-  как Вы оцениваете качество приема и оказания ветеринарных услуг Вашему питомцу;

-   приходилось ли Вам обращаться за помощью в частные клиники после приема в подразделениях ГОБВУ «Мурманская облСББЖ»,
-   оцените открытость доступа к информации об оказываемых бесплатных услугах, ценах на платные услуги, проводимых акциях и скидках, информация о рабочем времени,
- приходилось ли Вам материально благодарить персонал за оказанные ветеринарные услуги, помимо официальной оплаты.

По всем показателям анкетирования наблюдается положительная оценка качества предоставляемых услуг, отсутствие нареканий в адрес ветеринарных специалистов, высокий уровень профессионализма ветеринарных врачей, недопущение сотрудниками коррупционных правонарушений.
Анкетирование позволило внести коррективы по режиму работы подразделений, материальному обеспечению, расширению перечня ветеринарных услуг, размещению информации на стендах и сайте Учреждения, провести практические и теоретические семинары, ежемесячно проводить акции.

Мы хотели бы сказать спасибо каждому владельцу животных за то, что выбрали услуги наших лечебных кабинетов и каждому участнику анкетирования, потому что для нас очень важно Ваше мнение.

Ни один из ваших отзывов не остается без внимания. Мы постоянно работаем над улучшением качества наших услуг, а также над расширением их перечня.



/Комитет по ветеринарии Мурманской области/
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