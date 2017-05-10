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10.05.2017 11:00

В Мурманской области общественный порядок и безопасность на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, обеспечены в полном объеме

Всего на территории региона в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведено 73 массовых и публичных мероприятия в 34 населенных пунктах. Участие в праздничных мероприятиях приняли около 85 тысяч жителей и гостей Мурманской области.

9 мая в Мурманске участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе в акции «Бессмертный полк», приняли около 15 тысяч человек.

На обеспечение охраны правопорядка в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в период с 3 по 9 мая 2017 года было задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел, 130 сотрудников Росгвардии, 250 военнослужащих и 50 сотрудников военной полиции, 90 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, 70 сотрудников частных охранных организаций.

Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов и взаимодействующих структур нарушений правопорядка 9 мая на территории Мурманской области не допущено.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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