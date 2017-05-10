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10.05.2017 10:45

Дети рисуют войну. В УФССП по Мурманской области прошел конкурс детских рисунков «Война глазами детей»

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области проведен конкурс детских рисунков «Война глазами детей».

Конкурс проводился с целью патриотического воспитания молодежи, ее приобщения к изучению истории России, формирования национального самосознания, чувства гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 13 лет.

В своих рисунках ребята выразили свое восприятие трагических военных событий. Солдаты, рвущиеся в бой танки и самолеты, салют Победы стали основной темой детских рисунков.

Награждение юных талантов состоится в дни проведения праздничных мероприятий, организованных в рамках празднования Международного Дня защиты детей.

 

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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