Дети рисуют войну. В УФССП по Мурманской области прошел конкурс детских рисунков «Война глазами детей»

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области проведен конкурс детских рисунков «Война глазами детей».



Конкурс проводился с целью патриотического воспитания молодежи, ее приобщения к изучению истории России, формирования национального самосознания, чувства гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 13 лет.



В своих рисунках ребята выразили свое восприятие трагических военных событий. Солдаты, рвущиеся в бой танки и самолеты, салют Победы стали основной темой детских рисунков.



Награждение юных талантов состоится в дни проведения праздничных мероприятий, организованных в рамках празднования Международного Дня защиты детей.







/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/