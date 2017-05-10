Сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Мурманской области приняли участие в торжественных мероприятиях, прошедших в столице Заполярья 9 мая

В День Победы сотрудники регионального УФСИН во главе с руководителем пенитенциарного ведомства Евгением Шиховым возложили цветы к подножию памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову, а также приняли участие в митинге у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». Бойцы отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН почтили память павших героев, возложив венки к Вечному огню у «Алёши».

Практически во всех городах области ветераны и действующие сотрудники УИС со своими семьями встали в ряды «Бессмертного полка», неся портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы в едином строю памяти отдать дань уважения и благодарности тем, кто отстоял нашу страну в тяжелейшей войне.



Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области