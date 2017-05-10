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10.05.2017 10:05

«Шерстяное тепло. Что согревало наших предков». Открытие выставки в областном художественном музее

12 мая в 18.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 3 этаж, Большой зал) торжественное открытие выставочного проекта «Шерстяное тепло. Что согревало наших предков».

На интерактивной выставке межмузейного проекта будут раскрыты секреты превращения стриженой шерсти в одежду и предметы быта. Мероприятие направлено на сохранение, популяризацию и развитие народных культурных традиций.

Выставка будет работать до 23 июля.

В 17:30 состоится брифинг для представителей СМИ, в котором примут участие:

- Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области;

- Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея;

- Марина Коршакова, куратор выставочного проекта;

- Анастасия Дубровская, дизайнер экспозиции;

- Сергей Глебушкин, частный коллекционер народного костюма;

- Татьяна Зимина, научный сотрудник Российского этнографического музея, хранитель мягких фондов;

- Людмила Капуста, научный сотрудник Карельского государственного краеведческого музея.

В рамках торжественного открытия выставочного проекта 12 мая в 10.00 состоится семинар «Одежда и изделия из шерсти – неотъемлемая часть народной культуры России» для сотрудников музеев, специалистов, занимающихся изобразительным и декоративно-прикладным искусством, и педагогов.

В 14.00 пройдет второй семинар «Сохранение традиционного декоративно-прикладного искусства в Мурманской области». Докладчиками на семинаре выступят: Сергей Глебушкин, частный коллекционер, г. Москва, Татьяна Зимина, ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург, Людмила Капуста, хранитель фондовых коллекций Национального музея Республики Карелия, г. Петрозаводск.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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