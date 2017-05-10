К административной ответственности привлечен житель поселка Никель за публичную демонстрацию нацистской символики

По постановлению прокурора Печенгского района Печенгским районным судом Вячеслав Макаров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики, пропаганда и публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами РФ).

Судом установлено, что Макаров, являющийся жителем поселка Никель, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», находящейся в открытом доступе, фотографии с изображением лиц, одетых в форменное обмундирование нацистских офицеров, на рукаве которых имелись эмблемы в виде свастики, а также фотографии с изображением флага с нацистской свастикой.

Факт размещения данной информации был выявлен сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Карелия.

В результате проведенных мероприятий свободный доступ к указанным фотографиям был исключен.

С учетом позиции прокурора суд назначил Макарову наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.



/Прокуратура Мурманской области/



