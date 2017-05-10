Центральная библиотека поселка Молочный приглашает на вечер саамской культуры, посвященный творчеству Михаила Филиппова

11 мая в 13 часов в Центральной библиотеке поселка Молочный (ул. Гальченко, д. 7) состоится вечер саамской культуры, посвященный творчеству Михаила Филиппова.

Михаил Николаевич Филиппов (1960-2007) – художник-график, живописец, поэт, писатель и философ. Автор более 800 стихотворений, трех неопубликованных книг, 200 графических и живописных работ.

Михаил Филиппов родился и почти всю жизнь прожил в селе Ловозеро. Окончил художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена, преподавал рисование в школах Оленегорска, Ревды, Ловозера. Писал картины, стихи, записывал свои размышления о жизни, о времени, о себе и окружающем мире.

В рамках вечера прозвучат стихи Михаила Филиппова, а для любителей живописи до конца мая в библиотеке будет работать выставка картин Михаила Николаевича.

Организаторы мероприятия: МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области, Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (815 53) 91 366.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/



