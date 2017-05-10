В Мурманской области руководство и сотрудники органов внутренних дел приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

В Мурманской области прошел ряд торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, 7 мая сотрудники органов внутренних дел во главе с начальником УМВД России по Мурманской области Игорем Баталовым, ветераны и представители общественности возложили цветы к монументу с Памятным огнем сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Начальник областного управления МВД России Игорь Баталов поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелал им здоровья и счастья, долгих лет жизни, отметил неоценимый вклад стражей правопорядка в Победу над фашистской агрессией.

Сегодня в Заполярье проживает 13 ветеранов органов внутренних дел, помнящих страшные годы Великой Отечественной войны. Среди них один – участник войны, десять тружеников тыла, двое жителей блокадного Ленинграда и один несовершеннолетний узник концлагеря. Самому пожилому из этих людей уже 97 лет. За минувший год один ветеран Великой Отечественной войны – Павел Васильевич Худяков, отдавший после войны много лет службе в органах внутренних дел – ушел из жизни.

Одним из важнейших мероприятий для жителей Заполярья был и остается выезд к Мемориальному комплексу «Долина Славы», возложение цветов к Мемориалу Защитникам Советского Заполярья и могилам солдат, погибших в боях в районе реки Западная Лица. Здесь в 1941 году в ожесточенных боях фашисты были остановлены на подступах к Мурманску. Благодаря подвигу советских солдат незамерзающий город-порт остался непобежденным и сохранил ключевые позиции в Арктике. Ежегодно сюда приезжают тысячи жителей Мурманской области, чтобы почтить память воинов, отстоявших свободу кольского севера.

7 мая генерал-майор полиции Игорь Баталов совместно с руководством областного управления МВД России, ветеранами органов внутренних дел и внутренних войск, председателем Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексеем Кузьминым приняли участие в торжественных мероприятиях у Мемориального комплекса «Долина Славы». После митинга, посвященного Дню Победы, начальник УМВД области возложил цветы к Мемориалу Защитникам Советского Заполярья.

Сегодня сотрудники УМВД области во главе с начальником генерал-майором полиции Игорем Баталовым приняли участие в праздничном параде воинских частей Мурманского гарнизона. Ветераны, руководство и сотрудники органов внутренних дел возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову, после чего приняли участие в митинге у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», возложили цветы к памятнику Алеше – символу Защитника Отечества.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области



