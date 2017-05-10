В столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Андрей Зайцев.

На центральной площади Мурманска праздничные парад и шествие в честь 72-й годовщины Великой Победы. 9 мая был остаётся и будет днём, когда в каждой семье поклонятся великим тем годам. По главному проспекту прошли легендарные боевые машины Великой Отечественной войны и их современные преемники. Акция "Бессмертный Полк" в столице Заполярья - часть огромного марша, охватившего многие страны по всему миру.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Всем хочется сохранить память о своих близких и сказать о том, что наши деды воевали, наши деды ковали победу. Наши деды не боялись ничего. Были мужественными. Это же простые люди. Вчерашние крестьяне. Он взял оружие и стал защищать свою Родину. Он сделал всё, что от него зависело. Я хочу, чтобы об этом знали".





