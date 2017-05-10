Артем Дашевский, Владимир Волков.

Долгожданная встреча. Из дальнего похода в Североморск вернулись суда обеспечения "Дубна" и "Алтай". В составе корабельной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", экипажи выполняли боевые и учебные задачи в акваториях Средиземного моря, Индийского и Атлантического океанов. Символично, что возвращение - в дни празднования Великой Победы. Впереди короткий отдых и вновь в строй.

командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов: "помимо того, что была подготовлена техника, самое главное, что это подготовленные специалисты. В том числе и водолазные специалисты, способные работать на больших глубинах, выполнять весь комплекс работ по спасению. И в общем то это обеспечило нам отличную работу авианосной группы в Сирии и вот такой длительный поход отряда боевых кораблей безаварийный".







