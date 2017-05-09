Елена Ямаш.

Кульминация праздничного парада Победы в Мурманске - митинг у памятника Защитникам Советского Заполярья. Многотысячная колонна северян живой лентой растянулась на сотни метров. Первым у мемориала появляется "Бессмертный полк". В этом году в его рядах - уже более 2 тысяч героев.

Героев, погибших на полях сражений, и доживших до праздничного салюта в ознаменование Великой Победы. Салюта, которому предшествовали почти 4 года тяжелейших боев на суше, в воздухе и на море.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сколько бы лет не прошло, сколько бы не сменилось поколений, День Победы 9 мая будет для нас самым главным и самым священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего коричневую чуму".

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Значение Великой Победы навсегда защищено в сознании нашей страны от любых искажений. В каждой семье есть тот, о ком текут слезы, герои, перед которыми мы склоняем головы в этот день".

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин: "Наш народ ценою в десятки миллионов жизней отстоял свободу и независимость Родины, поразив весь мир своим мужеством и сплоченностью".

С первого до последнего дня войны на северном фланге огромного фронта находился Кольский полуостров. В память о беспримерном героизме, проявленном защитниками Родины, горит вечный огонь у мурманского Алеши.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Родина выстояла, и все это благодаря тому, что на ее защиту поднялся весь советский народ. Имя каждого солдата войны золотыми буквами вписано в историю России".

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Верные заветам героев-фронтовиков воины-североморцы надежно стоят на защите национальных интересов России как в Мировом океане, так и в Арктике".

На Кольском Севере с первых же дней войны враг встретил жесточайший отпор и был остановлен. Виктор Федорович Маркелов - один из воинов Полярной дивизии, не пропустившей захватчиков на Мурманском направлении.

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Федорович Маркелов: "Мне дали отделение наравне с отцом моим, люди сибиряки, старые. А мне только 19 исполнилось".

Победа далась огромной ценой, ковалась на передовой и в тылу. Война пришла на порог каждого дома. С каждым годом все больше северян приходят к мемориалу, понимая - насколько хрупок мир, как важно его сохранить.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Мурманска и Мурманской области Лев Васильевич Журин: "Раньше столько народа никогда не собирали. Память в народе живет, она растет, она множится".

Мария Ивановна Алексеева: "Страшнее войны ничего нет".

Блиц-опрос: "Благодаря им мы живы, и я ребенку об этом рассказываю. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. Все пережили очень тяжелое время. Где мы ни были, в какой стране ни находились, для нас этот праздник общий. И пускай наша Родина будет едина со всеми странами, близкими народами к нам, которые были раньше в братской семье".

Минута молчания и возложение венков. И еще долго после завершения митинга северяне несли алые гвоздики к Вечному огню. Цветы легли к памятным плитам городов-героев.







