"Этот день Победы..." На центральной площади Мурманска - праздничные парад и шествие в честь 72-й годовщины Великого дня в истории страны

Андрей Зайцев.

9 мая был остаётся и будет днём, когда в каждой семье поклонятся великим тем годам.

Северная весна не самая жаркая и приветливая. Холод, ветер, снег. Мурманчане привыкли к этому. Задолго до начала парада северяне уже в ожидании праздника.

Валентина Воронина: "Святой праздник, плакать всегда хочется".

Владимир Замуруев: "Дедушка. Это единственная фотография, которая осталась. Погиб без вести под Сталинградом. С войны вернулись из 13 детей ушедших только 6".

72 года назад слово "Победа" услышала огромная многонациональная страна. Победа. Одна на всех.

Американский моряк, побывавший в Мурманске в годы войны, позже написал такие строки:"Нужно быть русским, чтобы оставаться здесь. Если он когда-нибудь и наступит, этот мир, пусть он поскорее придёт к людям Мурманска. Они его заслужили". Мурманчане не просто заслужили этот мир, они его отвоевали. И сегодня Поколение Победителей вновь в одном строю.

По центральному проспекту города-героя прошли машины Великой Отечественной войны - легендарный Т-34, ЗИСы и ЗИЛы. И современные преемники боевой спецтехники. Уникальные "Бастион", "Триумф", "Град".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Самым главным памятником является на Кольском полуострове, памятником Победы, является наш замечательный город. Город-герой".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Святой праздник, это день - как в песне поётся - "Со слезами на глазах". Мы вспоминаем тот подвиг, который совершили наши отцы, наши деды".

Миллионы людей - "Бессмертный полк" - по всему миру продолжают свой путь дорогой памяти. Живой памяти.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это мой дед, Евсеев Илья Иванович. Это отец моей мамы. Он ушёл на фронт. Ему было за сорок. Человек в возрасте. Пошёл красноармейцем. Получил ранение в бою. Остался, можно сказать, без плеча. Пришёл с войны инвалидом. Но пришёл живой. А второй дед, Козлов Тихон Андреевич, тоже ушёл на войну - ему было 43 года. Служил, воевал под Брянском. Потерял ногу. Был представлен к ордену "Красной Звезды". Тоже вернулся живой. Слава Богу, увидел детей, внуков. Вот такой неизгладимый след оставила война в судьбах моих семей.

- Марина Васильевна, на ваш взгляд, по всему миру сегодня Полк Победы проходит, "Бессмертный полк". Почему вдруг по всему миру это так откликается и откликается - конца и края не видно?

- Всем хочется сохранить память о своих близких и сказать о том, что наши деды воевали, наши деды ковали Победу. Наши деды не боялись ничего. Были мужественными. Это же простые люди. Вчерашние крестьяне. Он взял оружие и стал защищать свою Родину. Он сделал всё, что от него зависело. Я хочу, чтобы об этом знали".

Туда, где забывается большая беда, она приходит снова. Слова о преемственности поколений, о продолжении традиций памяти - это не просто слова. Это залог мира и добра для потомков. Для тех, кто должен жить в мире и благополучии. Так хотели они, кто не щадил своих жизней.

Мария Манжосова: "Это мой дедушка Манжосов Евгений Михайлович. Воевал за освобождение Донбасса".

Наталья Малахова: "Были бы счастливы они, что со всеми пойдут своими однополчанами, может, бывшими в одном строю".

Член Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко: "В каждой семье это боль, это память, мы обязаны, наша задача - передать поколению эту память".

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер: "По сути, шествие, которое было в Мурманске - много лет был тот же самый "Бессмертный полк", по сути своей, но не хватало, может, вот этой изюминки, идеи, портретов".

Памяти павших будем достойны. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и так будет.







