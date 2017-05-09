В Североморске 9 мая встретили военным парадом

Светлана Деменева.



Экипажи кораблей и парадные расчеты торжественным маршем прошли перед трибуной с ветеранами, которых к сожалению в городе становится все меньше.

На этот раз традиционный парад в столице Северного флота немного изменен. Торжественный марш начали не военные. Первым прошел по Приморской площади "Бессмертный полк".

В прошлом году "Бессмертный полк" Североморска насчитывал 800 человек. Цифра выросла почти в 2 раза. Михаил Изотов с портретом отца. Петр Изотов ушел на фронт прямо после парада 7 ноября 1941.

Михаил Изотов: "Рассказывали как на бревнах форсировали Днепр, где-то пулемет стоял".

Марина Изотова: "По моей линии родственники они в тылу – в свое время отдали все свои сбережения, и на эти деньги был построен танк.

Марш войск североморского гарнизона открыли кадеты. Вместе с ними прошли экипажи надводных кораблей, расчеты воинских частей. Среди них - и сводный женский расчет.

Начальник штаба Северного флота, Герой России Александр Моисеев: "Мы являемся теми, кто взял эстафету тех традиций, которые были заложены нашими дедами, отцами. Поколением победителей".

На трибуне – всего 11 ветеранов. Анастасия Константиновна награждена медалью за оборону Заполярья. Всю войну отработала на почте в Гремихе, принимая и отправляя весточки с фронта.

Ветеран Анастасия Константиновна Лопарева: "Помню 9 мая 1945, конечно, очень радовались, очень довольны были. Это был для нас большой праздник, что прошла война".

Цветы ветеранам и североморскому Алеше. На его постаменте больше 50 наименований частей и соединений Северного флота, которые принимали участие в военных операциях.

Войну Североморск – а тогда поселок Ваенга - встретил со статусом засекреченного военной базы. Недалеко от Ваенги был военный аэродром, а от этих причалов уходили корабли для сопровождения союзных конвоев.

У военных причалов сегодня – современные эсминцы, крейсера и противолодочные корабли. На несколько часов территорию эскадры открыли для жителей города. В гости их принял БПК "Адмирал Левченко".





