Мурманская область приняла участие во Всероссийской акции "Пост №1"

Яков Осетров.

"Пост №1". Мурманская область приняла участие во Всероссийской акции. В предпраздничные дни и 9 мая - школьники Кольского Заполярья - несли Вахту памяти - у обелисков, памятников, мемориалов. У мурманского Алёши, например. От холода спасали передвижные пункты обогрева - на базе автобусов. Смена почетного караула - каждые 15 минут.

Воспитатель Североморского кадетского корпуса Вячеслав Червонный: "Большое спасибо "Лапландии", детскому Дому творчества, они помогают горячим чаем, пирожками. Так что сейчас пойдём обогревать наших морозостойких кадетов".

Заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив Мурманского областного Центра дополнительного образования "Лапландия" Антон Дубовицкий: "Это мероприятие направлено как на патриотическое воспитание, так и на воспитание уважительного отношения к героическим подвигам российского народа в период Великой Отечественной войны.

Право нести караул у памятника Защитникам Советского Заполярья в этом году доверили североморским кадетам. 40 ребят, - отличники и активисты. Они - пример для подражания сверстникам.

Начальник караула, кадет Леонид Чекатов: Для нас большая честь участвовать в таком мероприятии и отдавать дань памяти тем, кто сражался за то, чтобы мы жили сейчас, за то, чтобы существовала наша Родина. Это вахта памяти, и наше огромное спасибо тем, кто отдал жизнь и кто живы. Наш класс участвует в первый раз".











