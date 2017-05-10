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10.05.2017 18:45

Спортивная традиция. 9 мая состоялись 57 эстафета памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и 22 массовый Пробег мира

Владимир Волков.

Погода не нарушила многолетнюю спортивную традицию. 9 мая состоялись  57 эстафета памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и 22 массовый Пробег мира. На площадке у центрального стадиона - гиревой спорт. Главные старты физкультурно-оздоровительной программы - эта всегда семейная история, когда вместе с юными спортсменами бегут и их родители.
Председатель комитета по физкультуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Спортивная мирная победа у них присоединяется к этому трепету в груди, который они уже знают - о Победе нашего великого народа. И, соединяя все это, вместе создают у детей особое праздничное настроение".




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