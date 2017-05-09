Погружение в историю. Накануне Дня Победы в Сафоново, на побережье губы Грязная, прошла историческая реконструкция одного из эпизодов Петсамо-Киркенесской операции - штурм высоты

Наталия Бурдина.

У северян была уникальная возможность посмотреть, как советские солдаты отвоевывали у врага заполярную землю. Накануне Дня Победы в Сафоново, на побережье губы Грязная, прошла историческая реконструкция одного из эпизодов Петсамо-Киркенесской операции - штурм высоты. Впервые - с десантированием.

1944 год. Октябрь. Одну из высот на линии фронта заняли горные егеря. Притихли в засаде. Выжидают. Минуты тянутся словно часы.

Неожиданно и стремительно с берега — наступление советской морской пехоты. Задача — уничтожение противника.

Враги отстреливаются. Морской десант атакует. Взрывы снарядов оглушают.

Прямое попадание в укрепления противника. Натиск усиливается. Враг дизориентрован и, кажется, растерян. Новая атака. На подкрепление морпехам прибывают бойцы Красной Армии. И уже ясно — враг разгромлен. Высота взята.

Роман Воробьев: "Я хочу, чтобы мой сын и все остальные видели, как оно на самом деле было и как тяжело давалось защитникам Заполярья защищать наши рубежи".

Наталья Столярова: "Я стояла в толпе, слышала, как мальчишки охали, ахали, потом притихли, стали смотреь, когда пошла рукопашная и этот крик "Ура!" в конце - наши победили".

Петсамо-Киркенесская наступательная операция успешно завершилась 1 ноября 1944 года. Силы Северного флота совместно с войсками Карельского фронта разгромили немецко-фашистские формирования в Заполярье, освободив порты Печенга, Лиинахамари и Киркенес. Корабли и авиация уничтожили 156 боевых кораблей и судов противника. Человеческие потери немыслимы. Такова цена Победы. Напомнить об этом, тем самым, сохраняя память - главная задача реконструкторов.

Представитель региональной общественной организации "Военно-исторический клуб "Заполярный рубеж" Василий Буров: "Должны помнить, как сказал один человек - "Ттолько мы забудем ту войну, то будет Третья мировая война".

В реконструкции вместе с членами военно-исторического клуба "Заполярный рубеж" приняли участие и военнослужащие Северного флота. Более 30 человек надели военную форму красноармейцев и краснофлотцев, а 20 изображали горных егерей.

Руководитель немецкой секцией мурманской региональной общественной организации "Военно-исторический клуб "Заполярный рубеж" Дмитрий Дулич: "У нас состав клуба - две секции, порядка 40 человек участвуют. Приехало 10 человек из области, еще из других городов две секции - примерно поровну, половина Красной Армии, половина - немецкая секция, снаряжение - часть подлинного, часть изготовленное заново. В основном, это предметы вещевого имущества".

Боеприпасы, конечно же, холостые. Взрывы и дым - все это также имитация. Более 60 зарядов, 10 из которых заложили в воде, установили специалисты отдельного морского инженерного батальона.

В завершении — акция "Знамя Победы". Что символично, ее провели на месте гидроаэродрома морской авиации Северного флота, который действовал в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие развернули копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом весной 1945. Размером - 42 на 25 метров, самую большую в мире.







