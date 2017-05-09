Мурманская область отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня Мурманская область вместе со всей страной отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные военные парады, памятные шествия и акции проходят в этот день во всех муниципалитетах региона.



Утром в столице Заполярья – городе-герое Мурманске состоялся масштабный военный парад. Им командовал вице-адмирал Алексей Белкин. Принимал парад командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.



В состав парадных расчётов пешей колонны Парада Победы в Мурманске вошли более 435 воинов-североморцев, пограничники и спасатели, юнармейцы. Затем по центральной улице города прошла военная техника, в том числе легендарный «танк Победы» Т-34.



Торжественным маршем «Бессмертного полка» прошли тысячи северян с портретами участников Великой Отечественной войны – своих родных и близких. Среди них глава региона Марина Ковтун. На штендере в руках у губернатора был изображён её дедушка – красноармеец Илья Иванович Евсеев.



«Сколько бы лет ни прошло, сколько бы ни сменилось поколений – День Победы – 9 мая будет для нас самым главным и священным праздником! Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего коричневую чуму. Эта память делает нас сильнее. Благодаря ей мы осознаем, насколько хрупок наш мир, как важно его беречь и делать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война», – этими словами глава региона Марина Ковтун открыла торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у мемориала «Защитникам Советского Заполярья».



Марина Ковтун напомнила, что в летопись Победы кровью вписаны страницы героической обороны Заполярья. Красноармейцы, моряки Северного флота, труженики тыла, наши боевые побратимы – моряки арктических конвоев, британские летчики, норвежские патриоты, – все они солдаты Победы, и мы помним об этом, подчеркнула губернатор.



«Победа доказала, какая это огромная сила – воля и сплоченность всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие – основа крепкого государства, гарантия его успешного развития», – отметила Марина Ковтун.



С просьбой принять низкий поклон, наши заботу и любовь глава региона обратилась к ветеранам войны.



«Вас осталось очень мало, и каждое ваше слово, совет и напутствие бесконечно дороги нам. Мы обязаны вам всем», – сказала Марина Ковтун.



По сообщениям организаторов, в Мурманске в памятных мероприятиях 9 мая приняли участие около 12 тысяч человек.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /