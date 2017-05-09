Накануне "Дня Победы" Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоялась и в городе Полярном. На улицы вышло порядка 1,5 тысяч человек

Кирилл Коган.

Накануне "Дня Победы" Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоялась и в городе Полярном. В этом году здесь установлен новый рекорд "Полка". Несмотря на пронизывающие снежные заряды, на улицы вышло порядка 1,5 тысяч человек.

В одной колонне - ветераны, дети войны, военнослужащие, школьники и их родители... В этом году, впервые - юнармейцы. "Тяжело в учении, легко в строю" - перефразирует крылатую фразу Суворова Иван Евланов. Маршировать, чеканя шаг, гимназисты ЗАТО учились несколько месяцев.

Представитель Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Иван Евланов: "Мы очень много тренировались, почти полгода, после уроков занимались, пропускали даже тренировки в спортивных секциях, вечерами собирались часто".

В Полярном, и это уже традиция - два шествия. Первое - накануне "Дня Победы", к военному кладбищу. Второе - 9 мая, в центре города, у мемориала "Морская душа". В годы Великой Отечественной именно здесь находилась главная база СФ. Советские моряки потопили свыше 200 вражеских кораблей и уничтожили более 400 транспортных судов противника!

Моряки Северного флота обеспечили проводку 76 союзных конвоев. В 2008 году Полярному по праву присвоено звание "Город воинской славы". На страже Заполярья стоит он и сейчас. Здесь продолжают базироваться корабли и суда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Глава муниципального образования ЗАТО Александровск Вера Сулаева: "Этот праздник для Полярного - святой. Все улицы у нас названы героями Великой Отечественной, героями-подводниками, этот праздник особый для нас, мы детей воспитываем на примере этих героев-подводников, сегодня, несмотря на такую погоду, собралось 1,5 тысячи человек".

В Полярном есть улица, названная в честь Ивана Гондюхина. Старший матрос, награжденный орденами "Красного Знамени" и "Красной Звезды", погиб в сентябре 1944. Каждый год накануне "Дня Победы" его родные приезжают в ЗАТО, чтобы еще раз пройти по улицам гарнизона, откуда их дед ушел в свой последний поход.

Ирина Гаврилова: "Он служил в Полярном на знаменитой лодке "Шука", Щ-404, он управлял горизонтальными рулями, не раз проводил лодку через минные загорождения. Мы приезжаем сюда, привозим детей, у нас семья большая, в этот раз не все смогли приехать, но это для того, чтобы дети помнили, чтобы не забывали, что есть герои в каждой семье".

Еще не все имена погибших - установлены и увековечены, переживает Константин Добровольский. 35 лет он занимается поисковой работой. На Кольском Севере после войны, с почестями преданы земле более 20 тысяч павших защитников Отечества! Скоро в Полярном вместо безымянной стелы, что на въезде в город, появится новый памятник.

Председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский: "Мы отработали все списки погибших, наших земляков-полярненцев, которые ушли и погибли на всех фронтах, на Северо-Западе, на юге, это более 700 человек, мы всех выписали поименно. Задумки какие - у нас есть композиция, это трехметровый солдат, и моряк, стоящий на коленях с преклоненным знаменем".

"Они ушли и не вернулись". Так планируют назвать мемориал. Его откроют в год к 75-летия Великой Победы.





