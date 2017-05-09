Алексей Котович.

7 мая - торжественные мероприятия в Кольском районе. В Долину Славы отдать дань памяти павшим красноармейцам приехали тысячи людей.

К полудню все готово к началу торжественных мероприятий. 7 мая - снег и ветер точно, как 75 лет назад, в 42-ом, когда на этих рубежах замерзали бойцы спешившие на подмогу стоявшим насмерть защитникам Заполярья.

Писатель, краевед-поисковик, почетный гражданин города-героя Мурманска Михаил Орешета: "Так же мело, когда мы ехали по дороге - вспоминали 152-ю стрелковую дивизию, которая в эту непогоду продвигалась к линии фронта и потихоньку замерзала".

Стенд заполярных реконструкторов. В этом году - сразу несколько выставок. Вместе с опытными представителями объединения - совсем молодые ребята.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "День Победы для нашей страны - на уровне национальной идеи. И для меня, конечно, это и подвиг моего деда, это незабываемое чувство и благодарность. И не только ему - всем советским людям, которые в этой войне победили".

Делегации районов, крупных предприятий, силовых ведомств развернули свои павильоны и экспозиции. Поздравления, теплые слова благодарности ветеранам, фронтовые стихи и песни.

Первый секретарь мурманского областного отделения политической партии КПРФ Геннадий Степахно: "Победа - это для нас священный праздник и мы должны должны сегодня говорить о том, каким был мужественным советский народ под руководством коммунистов, под руководством наших выдающихся полководцев".

До начала торжественных мероприятий депутаты областной Думы возложили цветы к подножию обелиска на месте захоронения бойцов 52-й дивизии. Он - на пути в Долину Славы, там, где в войну был медсанбат. В братской могиле - более 700 павших защитников Отечества.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Я представляю себе - как же эти наши защитники Заполярья, в столь тяжелых условиях держали оборону несколько лет и потом смогли сломить врага и освободить все наше Заполярье от немецко-фашистских войск".

Здесь проходили самые ожесточенные бои за Кольское Заполярье. Именно здесь были остановлены фашистские войска, которые рвались к Мурманску. У Мемориала - торжественный митинг. Для многих тысяч советских воинов этот, самый северный рубеж обороны - стал последним.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "С особым чувством мы находимся здесь, на священной земле Долины Славы, обильно политой кровью наших соотечественников. И сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью о великом подвиге героев, павших на полях сражений. Вечная память павшим, вечная слава героям. С праздником Великой Победы".

Заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом, контр-адмирал Анатолий Минаков: "1418 дней, в условиях беспрецедентной жестокости, ненависти ко всему русскому, нашей культуре, к нашим традициям, сжигая наши города и села, уничтожая массово людей - в этих условиях воевало поколение наших ветеранов. Сегодня хочется пожелать им только здоровья. И счастья, и мира".

Внуки, правнуки и праправнуки Поколения Победителей. Минута молчания - метроном отсчитывает секунды. На глазах - слезы. Протяженной колонной люди идут к монументу "Скорбящей матери", возлагают живые цветы и венки.

Глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Чтобы понять, что такое Победа - мы должны посмотреть на сегодняшние сопки, такие суровые условия. И вот в таких суровых условиях победили наши прадеды, наши бабушки, наши дедушки. И дай бог, чтобы никогда не было войны. Еще раз с праздником - мира и процветания нашей Родине".

Праздничный концерт. Всем знакомые мелодии - "Катюша", "Прощание славянки". Рядом, в палатке, за накрытым столом ветераны и дети войны вспоминают однополчан и друзей. И тут звучат песни, которые согревали сердца бойцов в суровые военные годы.

Председатель совета ветеранов Кольского района Владислав Ивановский: "Я просто хочу пожелать всем, присутствующим здесь - в Долине Славы, тем, кто сейчас сидит у телевизоров, смотрит эту передачу - чтобы они не забывали то, что совершили мы, наше поколение. Отстояли самое главное - независимость нашей страны. Вот это самое главное".

Героическая оборона Заполярья! Цена, которой был остановлен враг! До сих пор, спустя десятилетия после войны, в Долине Славы каждый год работают поисковые отряды - поднимают бойцов. Сколько их здесь, не погребенных? А ведь еще Суворов заметил - "Война не закончена пока не похоронен последний солдат".







