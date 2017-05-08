Следователи и криминалисты работают на месте произошедшего дорожно-транспортного происшествия в городе Мурманске

В настоящее время на месте происшествия и с пострадавшими работают следователи и криминалисты регионального СКР.



По предварительным данным около 19.00 на перекрестке улиц Книповича – Ленина в районе остановки «Детский мир» водитель автомобиля «Хендай», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на группу людей, переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора. Погибших в результате ДТП нет. Также установлено, что на месте дорожно-транспортного происшествия находился годовалый ребенок. Ребенок не пострадал, телесных повреждений ему не причинено.



Процессуальная проверка по данному факту проводится органами внутренних дел.



/СУ СК РФ по Мурманской области/