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08.05.2017 18:00

Следователи и криминалисты работают на месте произошедшего дорожно-транспортного происшествия в городе Мурманске

В настоящее время на месте происшествия и с пострадавшими работают следователи и криминалисты регионального СКР.

По предварительным данным около 19.00 на перекрестке улиц Книповича – Ленина в районе остановки «Детский мир» водитель автомобиля «Хендай», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на группу людей, переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора. Погибших в результате ДТП нет. Также установлено, что на месте дорожно-транспортного происшествия  находился годовалый ребенок. Ребенок не пострадал, телесных повреждений ему не причинено.

Процессуальная проверка по данному факту проводится органами внутренних дел.


/СУ СК РФ по Мурманской области/
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