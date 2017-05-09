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09.05.2017 11:40

Поздравление и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Андрея Ефремова с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны следственных органов, уважаемые коллеги и жителей нашего региона! Поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Великий праздник  Победы - 9 мая стал олицетворением силы и единства народа России, всей страны. День Победы объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество.

В героической летописи нашего государства этот день занимает особое место. Он дорог и священен для всех поколений граждан России. На защиту Отечества поднялись всем народом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Стойкость, характер и сильная воля – качества, которые привели наш народ к победе. Низкий поклон защитникам Родины, труженикам тыла.

 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области сердечно поздравляет ветеранов и тружеников тыла, жителей нашего региона с 72-й годовщиной Великой Победы!

От всей души желаю Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

/СУ СК РФ по Мурманской области/
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