Поздравление и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Андрея Ефремова с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны следственных органов, уважаемые коллеги и жителей нашего региона! Поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Великий праздник Победы - 9 мая стал олицетворением силы и единства народа России, всей страны. День Победы объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество.



В героической летописи нашего государства этот день занимает особое место. Он дорог и священен для всех поколений граждан России. На защиту Отечества поднялись всем народом и сумели отстоять право на мирную жизнь. Стойкость, характер и сильная воля – качества, которые привели наш народ к победе. Низкий поклон защитникам Родины, труженикам тыла.



Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области сердечно поздравляет ветеранов и тружеников тыла, жителей нашего региона с 72-й годовщиной Великой Победы!



От всей души желаю Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и долгих лет жизни!



/СУ СК РФ по Мурманской области/