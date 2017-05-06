"Историческая память". В Мурманске, в Информационном центре по атомной энергии, организовали Литературную гостиную

Алексей Котович.

В Мурманске, в Информационном центре по атомной энергии, в рамках партийного проекта Единой России "Историческая память" организовали Литературную гостиную. На борту ледокола-музея — школьники и учащиеся кадетских классов заполярной столицы. Темы для обсуждения - документальные фильмы, снятые мурманским телевидением в восьмидесятые годы, Великая Отечественная война, непокоренный Кольский Север.

Региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Михаил Белошеев: "Очень важно, чтобы наши юные мурманчане выразили свое отношение к этим годам. И важно, чтобы они запомнили, что действительно Победа досталась очень большой ценой".

Ветеран войны в Афганистане, писатель Юрий Гутян: "Главная задача - услышать, что они поняли из этого фильма, а я сравню в плане преемственности поколений со своей войной. Солдатская боль - она одна и та же в разных войнах или разная".

Журналист Андрей Привалихин: "Это же наша история - тут можно дальше не продолжать уже. Если тебе история Отечества не интересна, то зачем ты родился на свет в этой стране? Это глупо как-то".









