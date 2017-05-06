Сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов приняли присягу

Наталия Бурдина.

Торжественная церемония прошла у памятника Защитникам Советского Заполярья. Приурочена к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На верность государству и службе присягнули 10 человек. Все они прошли испытательный срок. Клятвенное обещание - соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять должностные обязанности. Церемония - традиционная. В территориальном управлении ей придают особое значение для приставов-новичков.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Василий Ларин: "Вот эта торжественная обстановка и сама процедура - она все равно откладывается в памяти, и человек по-иному относится и к службе, и вообще к своему поведению и воспитанию детей".





