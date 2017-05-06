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06.05.2017 08:05

В Коле прошел традиционный чемпионат по дзюдо "Баренц Кубок"

Артем Дашевский.

Традиционно его приурочили к спартакиаде школьников. Участники - спортсмены 2001-2002 годов рождения. Лучшие из лучших, представители практически всех регионов Северо-Запада страны. Почти в полном составе прибыла сборная Санкт-Петербурга. Девиз турнира - "Дзюдо - больше, чем спорт". На ковер вышли больше пятидесяти борцов. Все они боролись за право представлять свою спортивную школу уже на всероссийских соревнованиях.
Технический делегат из Санкт-Петербурга Алексей Левицкий: "Уровень более чем пристойный, я думаю, что несмотря на столь небольшое количество участников в весовых категориях, борьба будет очень принципиальной и упорной".
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