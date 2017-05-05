Никто не забыт и ничто не забыто. Работники Мурманского морского торгового порта продолжили многолетнюю традицию возложения венков и цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны

Андрей Зайцев.

Мурманский порт был, пожалуй, главной целью фашистских авианалётов. Люди работали днём и ночью. Под бомбёжками. Вклад портовиков в дело разгрома врага на Кольской земле - это отдельная страница истории, которую мурманчане будут помнить всегда.

Ни на один день работы в порту не прекращались. Голод, холод, смерть не сломали мурманских портовиков. Они сделали свою работу. Первый, не сохранившийся сегодня памятник труженикам предприятия, был установлен в июле 1945 года. И с тех пор каждый год в дни празднования Великой Победы к подножию монумента ложатся цветы.

Ветеран Мурманского морского торгового порта Юрий Геннадьевич Шумилкин: "Мы ходим по местам больным, по местам израненным. Наш порт он очень чувствительный к этой дате".

Общероссийской организацией по увековечиванию памяти о погибших при защите Отечества, медалью "За поисковые заслуги" награждены трое работников торгового порта. В 1980 году создали уникальный поисковый отряд "Подводник". Подключившись к огромной работе по всей стране.

Председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский: "Многие ребята должны уже и государственные награды. Только по цифрам говорить - более 20 тысяч похоронили, сколько памятников сделали, сколько имён из неизвестности вернули".

Участник поискового отряда "Подводник" Владимир Подобед: "Хотел бы сказать огромное спасибо за то, что они сделали для всех нас, для всей страны".

Десятилетиями сохраняются и передаются традиции северян-портовиков. Связь не прерывается, она крепнет. "Бессмертный полк" потому и стал бессмертным, что нашёл отклик в каждом сердце.

Заместитель генерального директора ПАО "Мурманский морской торговый порт" Сергей Руденко: "103 портовика погибли в годы Великой Отечественной войны на своих рабочих местах. Более 300 были ранены. Мы храним память об этих людях. О людях, которые ценой своей жизни завоевали эту светлую Победу".

Красные шары на фоне сурового северного неба. Символ памяти, которую хранят Поколения Победителей. Неустанно повторяя "Памяти павших будем достойны!"







