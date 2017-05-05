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05.05.2017 18:35

Несмотря на непогоду, подготовка ко Дню празднования Великой Победы не прекращается ни на день

Владимир Волков, Юлия Палеева

Похоже, прогноз синоптиков сбывается. Просвета пятничного утра сейчас как не бывало. Снег и сплошное молоко выше линии горизонта. Завтра не лучше. В Мурманске - 1 градус и со знаком плюс, и со знаком минус. По этой причине запланированный на 6 мая общегородской субботник в Мурманске переносится на 20 мая. Тем не менее, подготовка к празднику не прекращается ни на день. И Мурманск будет готов встретить 9 мая. Слаженный шаг гарантируют и военные. Репетиции парада продолжаются. Генеральная во флотской столице сегодня началась в 11 утра. В Мурманске Долина Славы примет гостей 7 числа. Движение по трассе ограничат с 10 до 16 часов. Объезд - через Приречный по Лоттинской дороге. Митинг памяти в Долине Славы - в полдень. Затем парад воинских частей Северного флота. Работа палаточного лагеря. Выставка современной и исторической военной техники и оружия.
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