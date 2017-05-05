Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

"Майским" Указам президента - 5 лет. Госсовет в Кремле подводит итоги. Как изменилась за это время жизнь россиян и что будет с программой переселения из аварийного жилья?

Не только мечтать, но и успеть. Нахимовское училище в Мурманске готовится принять в сентябре первых курсантов. Правила, условия и порядок приема - комментарий военного комиссара Мурманской области.

Вахты памяти. "Бессмертный полк" и "Письма Победы". Заполярье готовится к 9 мая.

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