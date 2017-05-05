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05.05.2017 17:53

Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в семинаре о применении специальных налоговых режимов

11 мая в 16.00 на многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж) состоится семинар для предпринимателей «Применение специальных налоговых режимов – выгоды и особенности».

В программе семинара:

1. Какие бывают системы налогообложения.

2. Как бизнесмену выбрать удобную систему налогообложения.

3. Можно ли совмещать УСН с ОСН, ЕНВД, иными системами налогообложения организациям и ИП.

4. Какие налоги и страховые взносы нужно платить при УСН организациям и ИП.

5. Как платить другие налоги при УСН.

6. ЕНВД.

7. Как платить другие налоги при ЕНВД.

8. Ведение учета при УСН организациями и индивидуальными предпринимателями.

Мероприятие состоится в рамках ежегодных Дней предпринимательства Мурманской области, организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Регистрация участников на сайте центра.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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