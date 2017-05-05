Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.05.2017 17:52

Команда госслужащих исполнительных органов госвласти Мурманской области выиграла брейн-ринг, посвященный Дню Победы

Сегодня на площадке Мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялась интеллектуальная игра в формате брейн-ринга, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Общая тема игры – «Северный флот в годы Великой Отечественной войны». Поэтому большинство вопросов касалось подвигов моряков, подводников, летчиков Северного флота. Были и вопросы на знание истории Великой Отечественной войны в целом, городов-героев, сражений на Кольском полуострове.

Лучше всех на вопросы отвечала команда государственных служащих исполнительных органов госвласти Мурманской области. Второе место – у команды резерва управленческих кадров Мурманской области. Третье место досталось команде студентов РАНХиГС, на четвертом – школьная команда «МКТ» из Североморска.

Победители награждены призами, все участники получили памятные дипломы.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 62.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.