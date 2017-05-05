Команда госслужащих исполнительных органов госвласти Мурманской области выиграла брейн-ринг, посвященный Дню Победы

Сегодня на площадке Мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялась интеллектуальная игра в формате брейн-ринга, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.



Общая тема игры – «Северный флот в годы Великой Отечественной войны». Поэтому большинство вопросов касалось подвигов моряков, подводников, летчиков Северного флота. Были и вопросы на знание истории Великой Отечественной войны в целом, городов-героев, сражений на Кольском полуострове.



Лучше всех на вопросы отвечала команда государственных служащих исполнительных органов госвласти Мурманской области. Второе место – у команды резерва управленческих кадров Мурманской области. Третье место досталось команде студентов РАНХиГС, на четвертом – школьная команда «МКТ» из Североморска.



Победители награждены призами, все участники получили памятные дипломы.



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