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05.05.2017 17:51

Региональный оператор приступил к отбору подрядных организаций для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов центра Мурманска

Региональный оператор приступил к отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Мурманска, являющихся объектами культурного наследия.

Фонд капитального ремонта Мурманской области провел конкурсный отбор подрядной организации на право заключения договоров, по результатам которого были заключены договоры на выполнение научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия.

На сегодняшний день подготовлена проектная документация на 29 многоквартирных домов в городе Мурманске:

ул. Володарского, д. 2/12 (ремонт фасада);
ул. Коминтерна, д. 11/2 (ремонт крыши/фасада);
пр. Ленина, д. 61 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 65 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 60 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 70 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 72 (ремонт крыши);
пр. Ленина, д. 76 (ремонт крыши);
пр. Ленина, д. 78 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 79 (ремонт крыши/фасада);
пр. Ленина, д. 80 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 81 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 83 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 85 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 88 (ремонт крыши), (проект на ремонт фасада в стадии разработки);
пр. Ленина, д. 92 (ремонт крыши/фасада);
пр. Ленина, д. 94 (ремонт крыши/фасада);
пр. Ленина, д. 95 (ремонт крыши/фасада);
пр. Ленина, д. 96 (ремонт крыши/фасада);
пр. Ленина, д. 98 (ремонт фасада);
ул. Пушкинская, д. 5 (ремонт крыши/фасада);
ул. Пушкинская, д. 7 (ремонт крыши/фасада);
ул. Софьи Перовской, д. 6 (ремонт фасада);
ул. Челюскинцев, д. 7 (ремонт крыши/фасада);
ул. Челюскинцев, д. 9 (ремонт фасада);
ул. Челюскинцев, д. 11 (ремонт фасада);
ул. Челюскинцев, д. 18/20 (ремонт фасада);
ул. Челюскинцев, д. 20 (ремонт фасада);
пр. Ленина, д. 88 (ремонт фасада, проект в стадии разработки).

Ремонтные работы на многоквартирных домах, отнесенных к объектам культурного наследия, будут производиться в текущем году с июня до конца года по результатам проведенных конкурсных отборов.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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