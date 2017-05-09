"Горькая память войны" – радиопроект ГТРК "Мурман" по мотивам спектакля "Горькая память войны" Мурманского областного театра кукол

К 72-й годовщине Великой Победы. В основу пьесы легли архивные материалы - воспоминания детей, прошедших через все ужасы войны. Вместе с актерами и героями пьесы мы пройдем путь от светлых, безмятежных воспоминаний о довоенном времени, через страшные (а иногда - пронзительно-трогательные) впечатления войны - к щемящей радости Победы... От праздничного торта на 22 июня 1941-го до молитвы писателя Януша Корчака, погибшего с детьми в газовой камере фашистского концлагеря... Взглянем глазами детей на ужасы блокады, голода, массовых расстрелов... И в этой тьме увидим свет... жизнь.... и... долгожданную Победу!..

Ведущая программы - Евгения Солдатенкова.