Елена Ямаш.

Итоги зимнего сезона подведены. Сегодня в Мурманске чествовали лучших спортсменов региона - победителей и призеров международных и всероссийских соревнований. В финале зимней спартакиады учащихся представители заполярных спортшкол соревновались в горных лыжах, фристайле, биатлоне, конькобежном спорте, лыжном двуборье и сноуборде. Результат: в командном зачете регион стал лучшим среди 17 субъектов РФ. 2 серебряные и одна бронзовая медали - уже со всемирной Универсиады в Казахстане. А всего с начала года северяне 118 раз становились на высшую ступень пьедестала почета, завоевали 84 серебряные и 75 бронзовых медалей.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Я хочу пожелать всем вам спортивных достижений, удачных стартов. Защищайте также успешно честь нашей области".







