На финишной прямой подготовка к проведению в Мурманске акции "Бессмертный полк"

Елена Ямаш.

На финишной прямой подготовка к проведению в Мурманске "Бессмертного полка". В этом году в шествии, по подсчетам организаторов, примут участие больше 2 тысяч человек. У каждого в руках будет штендер с именем и фотографией - родного, близкого человека, участника Великой Отечественной войны.

В этом году "Бессмертный полк" в Мурманске пополнят сотни новых героев. Один из них - летчик, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн и освобождения Северной Кореи Михаил Иванович Бодягин.

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин: "Пытались и сбивать, конечно, немцы самолет деда. И аварийные посадки были настолько необычные, что все не верили, что он выживет. Но он чудесным образом сажал самолет в необычных местах, выживал и продолжал героически сражаться за нашу свободу".

Пронзительная история любви. Вместе с письмами с фронта и фотокарточками военных лет в семье Вероники Акминской бережно хранят память о прадеде - Вацлаве Казимировиче, на долю которого пришлись три страшных года в польских, норвежских и немецких концлагерях. Его родные тоже записали в бессмертное соединение памяти.

Ученица 10 а класса СОШ №5 г. Мурманска Вероника Акминская: "Когда бабушка узнала, что его взяли в плен, она добровольно ушла на фронт и служила под Ленинградом в составе военной радиостанции".

Маршрут шествия - традиционный. Портреты победителей их потомки пронесут от памятника Анатолию Бредову по проспектам Ленина и Героев-североморцев до мемориала защитникам Советского Заполярья. Построение - с 9:15 утра у здания на Ленина-75.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Особенностью этого года является то, что "Бессмертные полки" создаются уже в производственных коллективах. То есть, движение ширится и набирает все новых членов".

Директор СОШ №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Сейчас, когда тех людей почти не осталось, и у них уже нет сил ходить и рассказывать, вот теперь, наверное, настало время, как говорят, собирать камни. В этих письмах Победы, в этих шествиях в "Бессмертном полку".

Чтобы получить изготовленные в едином стиле штендеры, нужно будет обратиться в 8 утра 9 мая в дом творчества имени Бредова. Встать в победные ряды - как и в прежние годы - смогут и те, кто вручную смастерил штендер, кто придет с фотографией или даже с рисунком в руках.

Василий Корягин: "Я, знаете, честно сказать, сегодня даже ночь не спал. Я так волновался, своими руками можно сказать, все это сделали, восстановили".

Беспрецедентная по своим масштабам акция, ставшая уже народной традицией, пройдет во многих городах области. Главное, что могут сделать сегодня родившиеся и выросшие после войны и Великой Победы - помнить о ней.







