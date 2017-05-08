Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась книгой «Мадонна Великой Отечественной»

В электронной библиотеке «Кольский Север» появилось документальное издание «Мадонна Великой Отечественной. Слово о маме». Автор-составитель красочно иллюстрированного издания – Лариса Батракова, общественный деятель, педагог дополнительного образования и депутат Совета депутатов Мончегорска.



В сборнике собраны воспоминания очевидцев военного времени, рассказы тех, кто в 1940-х был еще ребенком. Истории, вошедшие в книгу, повествуют о том, как выживали дети войны в голод и холод, в оккупации и под бомбежками благодаря заботе своих матерей. Многие рассказы записаны со слов членов мончегорской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».



Книга вышла в свет в 2014 году небольшим тиражом, теперь она доступна на сайте электронной библиотеки «Кольский Север» в коллекции «Сохраняя память о войне».



Электронная коллекция также включает книги памяти Мурманской области, издания Мурманского отделения Российского фонда мира, архивные документы, наградные листы, открытки времен войны, письма с фронта, исторические исследования, книги о войне в Заполярье и газеты военного времени.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



