Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.05.2017 17:00

Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась книгой «Мадонна Великой Отечественной»

В электронной библиотеке «Кольский Север» появилось документальное издание «Мадонна Великой Отечественной. Слово о маме». Автор-составитель красочно иллюстрированного издания – Лариса Батракова, общественный деятель, педагог дополнительного образования и депутат Совета депутатов Мончегорска.

В сборнике собраны воспоминания очевидцев военного времени, рассказы тех, кто в 1940-х был еще ребенком. Истории, вошедшие в книгу, повествуют о том, как выживали дети войны в голод и холод, в оккупации и под бомбежками благодаря заботе своих  матерей. Многие рассказы записаны со слов членов мончегорской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

Книга вышла в свет в 2014 году небольшим тиражом, теперь она доступна на сайте электронной библиотеки «Кольский Север» в коллекции «Сохраняя память о войне».

Электронная коллекция также включает книги памяти Мурманской области, издания Мурманского отделения Российского фонда мира, архивные документы, наградные листы, открытки времен войны, письма с фронта, исторические исследования, книги о войне в Заполярье и  газеты военного времени.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.54
Евро = 64.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.